Джейлен Браун должен вернуться в строй в среду в матче с «Кливлендом»

Теги Бостон Кливленд НБА Джейлен Браун Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейлен Браун, как ожидается, вернется в строй в среду в матче с «Кливлендом».

9 февраля Браун получил перелом кости лицевого скелета во время игры с «Филадельфией». Джейлен после паузы принял участие в Матче всех звезд, встречу с «Нью-Йорком» в понедельник он пропустил по личным причинам.

В этом сезоне звездный баскетболист набирает 26,5 очка, 7,0 подбора, 3,2 передачи и 1,1 перехвата в среднем за матч.

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