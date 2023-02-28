Джейлен Браун должен вернуться в строй в среду в матче с «Кливлендом»

Форвард « » , как ожидается, вернется в строй в среду в матче с « ».

9 февраля Браун получил перелом кости лицевого скелета во время игры с «Филадельфией». Джейлен после паузы принял участие в Матче всех звезд, встречу с «Нью-Йорком» в понедельник он пропустил по личным причинам.

В этом сезоне звездный баскетболист набирает 26,5 очка, 7,0 подбора, 3,2 передачи и 1,1 перехвата в среднем за матч.

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