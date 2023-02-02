Звездный защитник « » может вернуться в строй во вторник в матче против « ».

Девин пропустил последние пять недель из-за растяжения левого паха.

Букер увеличивает тренировочную активность и, как ожидается, присоединится к «Санз» в начале выездного турне из пяти игр, которое начнется в пятницу в Бостоне и продолжится в субботу в Детройте.

«Санз» имеют результат 8-10 без Букера.

В этом сезоне Девин набирает в среднем 27,1 очка, но пропустил в сумме 23 матча из-за болей в подколенном сухожилии и растяжении паха.

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