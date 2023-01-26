Атакующий защитник « » пропустит еще как минимум одну неделю из-за растяжения паховых мышц левого бедра.

Согласно сообщению клуба, игрок продолжает успешно восстанавливаться и пройдет повторное обследование примерно через неделю.

Букер получил травму 28 декабря. Изначально сообщалось, что ему понадобится как минимум четыре недели на восстановление.

В нынешнем сезоне Букер набирает 27,1 очка, 5,6 передачи и 4,6 подбора в среднем за матч. «Санз» занимают 6-е место на Западе с результатом 25-24.

«Финикс» был лучшей командой НБА последних двух лет, а сейчас проигрывает всем подряд. Виноваты травмы и нелюбовь