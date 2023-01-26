Девин Букер пропустит еще как минимум 1 неделю из-за растяжения паховых мышц

Теги травмы Финикс НБА Девин Букер Баскетбол

Атакующий защитник «Финикса» Девин Букер пропустит еще как минимум одну неделю из-за растяжения паховых мышц левого бедра.

Согласно сообщению клуба, игрок продолжает успешно восстанавливаться и пройдет повторное обследование примерно через неделю.

Букер получил травму 28 декабря. Изначально сообщалось, что ему понадобится как минимум четыре недели на восстановление.

В нынешнем сезоне Букер набирает 27,1 очка, 5,6 передачи и 4,6 подбора в среднем за матч. «Санз» занимают 6-е место на Западе с результатом 25-24.

«Финикс» был лучшей командой НБА последних двух лет, а сейчас проигрывает всем подряд. Виноваты травмы и нелюбовь

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8 комментариев

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ArizonaCactus
Даже сейчас, без Букера, команда выглядит очень симпатично. Возвращение Джонсона, как глоток свежего воздуха. Крис Пол играет все лучше и при нем Эйтон вроде даже не совсем деревянный. Шарич обретает кондиции. Вернется ДиБук и по сезону будем в топ-2!
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Tim Timson
Ответ Sergio19882007
без Зайона луизианцы в десятку не попадут)
Как и Финикс без Букера).. хотя в прошлом году попали и без Зайона))
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Sergio19882007
Ответ Tim Timson
В плей-ин им надо чтобы спрятаться от Орлеана. Ибо Пеликаны уверен и лига мечтают как поджарят пустынных))
без Зайона луизианцы в десятку не попадут)
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Tim Timson
Ответ Roman Boroveev
Да пусть прям конкретно выздоровеет. Сейчас обмен Крау и он должны перевернуть сезон уже)
В плей-ин им надо чтобы спрятаться от Орлеана. Ибо Пеликаны уверен и лига мечтают как поджарят пустынных))
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Roman Boroveev
Ответ Mr.BadGuy
Витёк едет в Аризону
Что?
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Mr.BadGuy
Витёк едет в Аризону
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kondratiy
Да уж, проклятье Кардашьян всё таки действует, даже после расставания. Девин так долго держался молодцом. И вот на тебе: травма паховых...
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Roman Boroveev
Да пусть прям конкретно выздоровеет. Сейчас обмен Крау и он должны перевернуть сезон уже)
+5
-1
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