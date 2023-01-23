Чемпионат Греции. «Олимпиакос» вырвал победу у «Перистери» и продлил серию до 13-0

В понедельник, 23 января, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги «Олимпиакос» в гостях вырвал победу у «Перистери» (87:86) и продлил свою серию до 13-0.

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Олимпиакос – 13-0, Панатинаикос – 11-2, – 8-5, АЕК – 8-5, Колоссос – 8-5, ПАОК – 7-6, Промитеас – 7-6, Арис – 7-6, Аполлон – 3-10, Ионикос – 3-10, Лаврион – 2-11, Кардицас – 1-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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