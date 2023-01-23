Чемпионат Греции. «Олимпиакос» вырвал победу у «Перистери» и продлил серию до 13-0

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В понедельник, 23 января, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги «Олимпиакос» в гостях вырвал победу у «Перистери» (87:86) и продлил свою серию до 13-0.

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Перистери – Олимпиакос 86:87 (20:22, 24:20, 18:21, 24:24)
Дата проведения
23 января, 20.15, «Kleisto Andreas Papandreou»
Онлайн матча
Перистери
Билан (20), Франсиско (16 + 9 передач), Денмон (10), Каселакис (4), Fytros (3) – старт; Мораитис (13 + 6 передач), Раданов (11), Зугрис (9), Пулианитис (0), Персидис (0).
Олимпиакос
Папаниколау (13 + 6 передач), Кэнан (11), Уолкап (8 + 8 передач), Везенков (8 + 9 подборов), Фалль (5 + 7 подборов + 6 передач) – старт; Ларендзакис (13), Лунцис (8), Блэк (8), Слукас (5), Питерс (5), Папас (2), Боломбой (1).

Положение команд: Олимпиакос – 13-0, Панатинаикос – 11-2, Перистери – 8-5, АЕК – 8-5, Колоссос – 8-5, ПАОК – 7-6, Промитеас – 7-6, Арис – 7-6, Аполлон – 3-10, Ионикос – 3-10, Лаврион – 2-11, Кардицас – 1-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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