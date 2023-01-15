Сергей Кущенко: «Пара Швед – Милутинов могла переехать и в Евролигу, и в НБА»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал рекордную победную серию в нынешнем чемпионате – 21-0.

«В прошлом сезоне, после исключения наших клубов из европейских соревнований, ЦСКА понес серьезные потери по составу, в отличие от прямых соперников. Но армейцы перестроились довольно быстро, подстроились под новые реалии. Плюс многолетний опыт игры в Европе дает о себе знать и помогает.

Конечно, отмечу очень сбалансированные управленческие решения – все в комплексе. Хотя, не сказать, что эта рекордная серия легко дается ЦСКА – некоторые матчи, как мы видели, команда выиграла в овертайме.

Но подчеркну, что рекорды рекордами, а в апреле начнется плей-офф, и это будет совершенно другая игра. Сейчас же, возвращаясь к армейцам, мне импонирует работа тренера, баланс между игроками, качественное использование ресурсов и возможностей игроков. А пара – могла переехать и в Евролигу, и в НБА. Видно, что химия команды на высоком уровне», – сказал Сергей Кущенко.

«Это моя отдушина, я в этом нашел себя». Тренер «Химок» ездит на машине Кондрашина и мечтает возродить его школу