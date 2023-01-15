Зоран Лукич: «Хочу посмотреть, как «НН» отреагирует на поражение от ЦСКА»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» поделился ожиданиями от следующего матча лиги ВТБ против «Пармы».

«Наш предыдущий матч с ЦСКА расставил все на свои места. Он помог опуститься с небес на землю, и это правильно. Буду честен: я хочу посмотреть, как отреагирует наша команда на случившееся поражение. Если будем просто довольствоваться уже достигнутыми результатами, то не сможем добиться серьезного успеха. По итогам каждой игры мы должны подниматься на ступеньку выше, а не радоваться тому, что есть.

В последних матчах наш соперник «Парма» показывает очень неплохой баскетбол, играет с большой энергией, выкладывается ради побед. Если мы поняли свои ошибки с , то в воскресенье на матче должны показать свое настоящее лицо», – заявил Лукич.

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