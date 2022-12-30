Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» – «Маниса», «Меркезефенди» против «Тюрк Телеком»

В пятницу, 30 декабря, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся два матча.

«Бююкчекмедже» примет «Манису», «Меркезефенди» – « ».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Бююкчекмедже – Маниса Дата проведения 30 декабря, 18.00, «Gazanfer Bilge Spor Salonu» Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 10-2, Тюрк Телеком – 10-2, Каршияка – 9-3, Анадолу Эфес – 8-4, Бурсаспор – 8-4, Галатасарай – 7-5, Дарушафака – 6-6, Тофаш – 6-6, Петким Спор – 5-7, Бахчешехир – 5-7, Меркезефенди – 5-7, Газиантеп – 4-8, Коньяспор – 4-8, – 4-8, Бешикташ – 3-9, Маниса – 2-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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