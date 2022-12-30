Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» – «Маниса», «Меркезефенди» против «Тюрк Телеком»
В пятницу, 30 декабря, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся два матча.
«Бююкчекмедже» примет «Манису», «Меркезефенди» – «Тюрк Телеком».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 30 декабря, 18.00, «Gazanfer Bilge Spor Salonu»
- Дата проведения
- 30 декабря, 20.30, «Pamukkale University Arena»
Положение команд: Фенербахче – 10-2, Тюрк Телеком – 10-2, Каршияка – 9-3, Анадолу Эфес – 8-4, Бурсаспор – 8-4, Галатасарай – 7-5, Дарушафака – 6-6, Тофаш – 6-6, Петким Спор – 5-7, Бахчешехир – 5-7, Меркезефенди – 5-7, Газиантеп – 4-8, Коньяспор – 4-8, Бююкчекмедже – 4-8, Бешикташ – 3-9, Маниса – 2-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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