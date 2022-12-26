«Пытались ускорить игру». Дарвин Хэм использовал пятерку без больших против «Мавс»

Теги Даллас Лейкерс НБА Дарвин Хэм Баскетбол

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм объяснил решение использовать пятерку без больших игроков в 4-й четверти рождественского матча против «Лейкерс» (115:124).

«Мы пытались получить больше владений. Любой из этих парней может забрать подбор в защите и убежать в быстрый отрыв. Мы просто пытались ускорить игру», – сказал Хэм.

«Лейкерс» проиграли третью четверть со счетом 21:51, но выиграли заключительную 12-минутку со счетом 40:30.

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3 комментария

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Blackcat23
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"Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм объяснил решение использовать пятерку без больших игроков в 4-й четверти рождественского матча против «Лейкерс»", Хэм против Лэйкерс использовал пятерку без больших?
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TurboMen
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Выиграть три четверти и проиграть матч!
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Vagant
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Тут главное - подбор подобрать. И чтобы бегать в отрыв - пять маленьких не нужно, достаточно двух.
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