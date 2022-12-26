«Пытались ускорить игру». Дарвин Хэм использовал пятерку без больших против «Мавс»

Главный тренер « » объяснил решение использовать пятерку без больших игроков в 4-й четверти рождественского матча против «Лейкерс» (115:124).

«Мы пытались получить больше владений. Любой из этих парней может забрать подбор в защите и убежать в быстрый отрыв. Мы просто пытались ускорить игру», – сказал Хэм.

«Лейкерс» проиграли третью четверть со счетом 21:51, но выиграли заключительную 12-минутку со счетом 40:30.

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