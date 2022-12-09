Эмил Райкович – о матче с «Минском»: «Нужно подойти к игре ответственно и продлить победную серию»
Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович рассказал, чего ждет от своей команды в матче Лиги ВТБ против «Минска».
«Тренерский штаб «Минска» проделывает отличную работу, и мы видим прогресс в игре соперников. Они старательны и действуют с высоким уровнем дисциплины.
Нам нужно подойти к игре ответственно, чтобы продлить нашу победную серию», – заявил Райкович.
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