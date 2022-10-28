Де’Аарон Фокс – о 0-4 у «Сакраменто» на старте: «Сезон длинный, не будем опускать головы»
Разыгрывающий «Сакраменто» Де’Аарон Фокс высказался по поводу четырех поражений в четырех стартовых матчах сезона.
В четверг «Кингз» уступили на домашней арене «Гризлис» (110:125).
«Сезон длинный, так что не будем опускать головы после четырех первых матчей. Но нам необходимо исправлять ситуацию, это факт», – заявил Фокс.
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