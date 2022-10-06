Фред Ванвлит: «Кобе – лучший игрок всех времен»

Разыгрывающий считает величайшим игроком в истории НБА.

«Для меня Кобе – лучший игрок всех времен. Таким было мое первое впечатление о баскетболе. Я наблюдал за ним где-то с 2001 года и до того дня, когда он завершил карьеру. Технические навыки, мышление, характер, атлетизм, бросок – все это на хирургическом уровне. Он тот самый парень», – заявил Ванвлит.

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Ванвлит дебютировал в только в следующем сезоне и никогда не играл против своего кумира.

81 причина, почему Кобе с нами навсегда