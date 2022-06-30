Фред Ванвлит и «Торонто» могут подписать 4-летнее продление контракта на 110 млн долларов

Разыгрывающий Фред Ванвлит и могут подписать продление контракта в межсезонье-2022.

Как сообщает Джейк Фишер из Bleacher Report, Ванвлит и «Рэпторс» этим летом оформят продление на 4 года и 110 миллионов долларов.

Ванвлит имеет действующий контракт до 2024 года с опцией игрока на последний сезон. За предстоящие два розыгрыша ему положено 21,2 и 22,8 миллиона соответственно.

Фред в этом году стал участником Матча звезд НБА. В завершившемся сезоне он набирал 20,3 очка, 4,4 подбора и 6,7 передачи в среднем за игру.

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