Норрис Коул хочет вернуться в НБА

Двукратный чемпион НБА в составе «Майами» Норрис Коул заявил, что попытается вернуться в одну из команд лиги.
«Я по-прежнему владею всеми навыками. Во мне сохранился этот огонь, мне есть что доказывать как игроку. Мной движет цель стать чемпионом. Считаю своей миссий попытаться вновь добраться до этой точки. Я хочу снова испытать это чувство победы», – сказал Коул.
Норрис покинул НБА в 2017 году, перейдя в израильский «Маккаби Тель-Авив». В прошлом сезоне 33-летний баскетболист выступал за испанскую «Уникаху» и французский «Бурк».
В восьми матчах чемпионата Франции-2021/22 Коул набирал в среднем 13,3 очка и 3,6 передачи.
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