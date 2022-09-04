Норрис Коул хочет вернуться в НБА

Двукратный чемпион в составе заявил, что попытается вернуться в одну из команд лиги.

«Я по-прежнему владею всеми навыками. Во мне сохранился этот огонь, мне есть что доказывать как игроку. Мной движет цель стать чемпионом. Считаю своей миссий попытаться вновь добраться до этой точки. Я хочу снова испытать это чувство победы», – сказал Коул.

Норрис покинул НБА в 2017 году, перейдя в израильский . В прошлом сезоне 33-летний баскетболист выступал за испанскую «Уникаху» и французский «Бурк».

В восьми матчах чемпионата Франции-2021/22 Коул набирал в среднем 13,3 очка и 3,6 передачи.

Дочь Денниса Родмана – самая высокооплачиваемая футболистка в истории США. Ей 20, а она зарабатывает больше Меган Рапино!