Хавьер Паскуаль: «Сейчас сложное время, чтобы строить команду. Но мы довольны тем, что удалось сделать»

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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль признался, что доволен летней трансферной кампанией, несмотря на трудности, которые в ходе нее возникли у клуба.

«Отдохнуть от баскетбола не так-то просто. Если честно, это было очень долгое и сложное лето, мы строили новую команду. Как вы знаете, все иностранцы уехали, и нам нужно было начинать с нуля. Конечно, это не было легко, сейчас сложное время, чтобы строить команду. Но мы довольны тем, что нам удалось сделать. Когда ты вкладываешь много усилий, потом чувствуешь удовлетворенность по поводу того, что в итоге получилось. Я это сейчас и чувствую.

В июле это был просто ужас. Потому что каждое утро я вставал, и мне сразу же приходилось приниматься за просмотр различных игроков, пытаться понять, можем ли мы их заполучить и захотят ли они приехать. Поэтому вот, в первую очередь приходилось просто искать тех, в ком нуждается команда, и пытаться понять, хотят ли они приехать. Это было нелегко.

Ожидания всегда одинаковые. После того как ты выигрываешь трофей, всем кажется, что ты должен выиграть снова — несмотря на все невероятные сложности. Но ладно, сложности — это не важно; важно продолжать делать наших болельщиков гордыми за то, чем мы занимаемся.

Чтобы сделать что-то новое, нужно делать это шаг за шагом. Нам нужно много времени, потому что команда сильно обновилась, у нас много новых игроков. Возможно, в самом начале мы еще не будем готовы на 100 процентов, но, если будем работать слаженно и усердно, то я уверен, что в самый ответственный момент сезона будем готовы», – передает слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».

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