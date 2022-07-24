«Панатинаикос» и «Виртус» претендуют на Дешона Томаса

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Форвард «Баварии» Дешон Томас (30 лет, 201 см) входит в сферу интересов «Панатинаикоса» и «Виртуса», пишет инсайдер Лука Д’Алессандро.

Американский баскетболист уже выступал за «Пао» с 2018 по 2020 год.

Ранее сообщалось, что «Бавария» близка к продлению контракта с Томасом на следующий сезон.

Игрок перешел в немецкую команду прошлым летом. В 36 матчах Евролиги он набирал в среднем 9,6 очка и 3,2 подбора.

Первый номер драфта НБА-2023 уже известен. За лучшим европейцем после Дончича ныряет даже «Сан-Антонио» Грегга Поповича

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