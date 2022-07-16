«Сперс» продлят контракт с Келдоном Джонсоном – 80 млн долларов на 4 года

«Сперс» договорились о продлении контракта с форвардом (22 года, 196 см).

Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, Джонсон за 4 сезона заработает 80 миллионов долларов.

Джонсон – 29-й номер драфта 2019 года. За следующий сезон он получит 3,8 миллиона, после чего вступит в силу новое соглашение.

В минувшем розыгрыше НБА олимпийский чемпион Токио набирал в среднем по 17,0 очка, 6,1 подбора и 2,1 передачи за игру при 39,4% из-за дуги.

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