Малик Монк: «В «Лейкерс» мне будет намного комфортнее, чем в другой команде, даже если там мне заплатят на 5 млн больше»

Защитник «Лейкерс» надеется остаться в лос-анджелесской команде и согласен получать меньше денег, чем мог бы получить в другой команде.

«Возможно, «Лейкерс» не смогут платить мне столько, сколько я хочу. Но здесь мне будет намного комфортнее, чем в другой команде, даже если там мне заплатят на 5 миллионов больше. Я просто пытаюсь понять, какой команде я действительно нужен.

Но я определенно хотел бы все обдумать. Всякое бывает. Вдруг появится какая-то другая команда, которая предложит мне больше игрового времени. Приоритетом для меня остается возможность выходить на площадку и быть самим собой», – сказал Монк.

Летом прошлого года Монк заключил с «Лейкерс» однолетний контракт на 1,7 млн долларов.

Перед сезоном этих «Лейкерс» называли главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века