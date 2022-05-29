Женская НБА. «Атланта» примет «Финикс», «Сиэтл» сыграет с «Нью-Йорком»

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА «Чикаго» уступил «Лас-Вегасу», «Коннектикут» дома обыграл «Вашингтон».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

АтлантаФиникс

29 мая. 19.00

Сиэтл – Нью-Йорк

30 мая. 1.00

МиннесотаЛос-Анджелес

30 мая. 2.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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