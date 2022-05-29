Женская НБА. «Атланта» примет «Финикс», «Сиэтл» сыграет с «Нью-Йорком»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА «Чикаго» уступил «Лас-Вегасу», «Коннектикут» дома обыграл «Вашингтон».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Атланта – Финикс
29 мая. 19.00
Сиэтл – Нью-Йорк
30 мая. 1.00
Миннесота – Лос-Анджелес
30 мая. 2.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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