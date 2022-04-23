Павел Сергеев: «УНИКС – очевидный фаворит в нашей паре, но «Автодор» сыграет раскованно»

Защитник оценил расклад сил в четвертьфинальной паре лиги ВТБ против .

«Безусловно, УНИКС – очевидный фаворит в нашей паре. Зато мы не будем испытывать никакого давления за результат и сможем действовать раскованно.

Для наших молодых игроков матчи плей-офф против соперника такого калибра станут огромным опытом. Ребята смогут сделать большой шаг вперед и заложить фундамент для качественного рывка в профессиональной карьере. Моя задача – помочь им в этом», – заявил Сергеев.

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