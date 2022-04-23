Павел Сергеев: «УНИКС – очевидный фаворит в нашей паре, но «Автодор» сыграет раскованно»

Теги УНИКС Павел Сергеев Автодор Единая лига ВТБ Баскетбол

Защитник «Автодора» Павел Сергеев оценил расклад сил в четвертьфинальной паре Единой лиги ВТБ против УНИКСа.

«Безусловно, УНИКС – очевидный фаворит в нашей паре. Зато мы не будем испытывать никакого давления за результат и сможем действовать раскованно.

Для наших молодых игроков матчи плей-офф против соперника такого калибра станут огромным опытом. Ребята смогут сделать большой шаг вперед и заложить фундамент для качественного рывка в профессиональной карьере. Моя задача – помочь им в этом», – заявил Сергеев.

Швед все еще лучший, Мартюк — топ среди молодых. Раздаем награды россиянам в лиге ВТБ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные