Джеймс Харден: «Тайриз Макси очень талантливый и работает изо всех сил»

Звезда «Филадельфии» похвалил партнера по команде за отношение к работе.

«Тайриз великолепен. Он очень талантливый, и он работает изо всех сил, поэтому я стараюсь помогать ему, когда нужно, и он слушает. У нас отличные тренеры, у нас есть и другие отличные лидеры, и он это понимает.

Если много работать, ты много добьешься. Первый матч тому подтверждение», – сказал Харден.

Макси набрал 38 очков в первом матче серии первого раунда плей-офф против (131:111, 1-0).

Мы же обещали огонь в этой серии! «Селтикс» отбились от камбэка «Нетс» и впервые в истории взяли домашний матч плей-офф броском с сиреной