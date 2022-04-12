Эргин Атаман назначен главным тренером сборной Турции

Главный тренер Эргин Атаман возглавил сборную Турции, сообщает GalatasarayBballNews.

На этой должности специалист сменит Орхуна Онэ, с которым команда потерпела три поражения в четырех матчах группы B квалификационного турнира чемпионата мира-2023.

56-летний Атаман уже руководил сборной с 2014 по 2016 год. С ним команда заняла восьмое место на чемпионате мира 2014 года и 14-е место на Евробаскете 2015 года.

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