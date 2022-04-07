Эргин Атаман: «Если «Анадолу Эфес» сможет дойти до «Финала четырех», то выиграет его»

Главный тренер Эргин Атаман после победы над «Баварией» (81:76) оценил шансы турецкой команды завоевать второй чемпионский титул подряд.

«Интуиция подсказывает мне, что нашим соперником в плей-офф станет «Милан». Мы проиграли им два матча в регулярном чемпионате, но в плей-офф все будет иначе.

Мы команда чемпионов, у нас есть опыт, и мы готовы бороться с любым соперником. Я верю, что если мы сможем дойти до «Финала четырех», то мы выиграем его. Я верю в это всем сердцем», – заявил Атаман.

На сегодняшний день «Эфес» занимает пятое место в таблице . «Милан» – на четвертом.

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