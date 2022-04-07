Эргин Атаман: «Если «Анадолу Эфес» сможет дойти до «Финала четырех», то выиграет его»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Эргин Атаман Анадолу Эфес Бавария Баскетбол

Главный тренер «Анадолу Эфеса» Эргин Атаман после победы над «Баварией» (81:76) оценил шансы турецкой команды завоевать второй чемпионский титул подряд.

«Интуиция подсказывает мне, что нашим соперником в плей-офф станет «Милан». Мы проиграли им два матча в регулярном чемпионате, но в плей-офф все будет иначе.

Мы команда чемпионов, у нас есть опыт, и мы готовы бороться с любым соперником. Я верю, что если мы сможем дойти до «Финала четырех», то мы выиграем его. Я верю в это всем сердцем», – заявил Атаман.

На сегодняшний день «Эфес» занимает пятое место в таблице Евролиги. «Милан» – на четвертом.

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