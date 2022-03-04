Эргин Атаман: «Мне жаль наших коллег в России. Люди, которые там работают, ни в чем не виноваты»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Эргин Атаман Анадолу Эфес Политика Баскетбол

Главный тренер «Анадолу Эфеса» Эргин Атаман после победы над «Фенербахче» в матче Евролиги (84:79) заявил, что его не волнует место команды в плей-офф, поскольку в мире сейчас происходят более важные события.

«Если ситуация на Украине не разрешится, российские команды, возможно, не доиграют сезон. Произойдет то, что уже сделали ФИФА, МОК и другие организации, такие как Ф1. Они исключили российских спортсменов.

Нас не волнует наша позиция в плей-офф. Я сожалею о том, что сейчас происходит, а также мне жаль наших коллег, тренеров и игроков, работающих в России. Люди, которые там работают, ни в чем не виноваты.

Все люди в мире прилагают большие усилия, чтобы закончить эту человеческую трагедию», – сказал Атаман.

На данный момент «Эфес» занимает в таблице 7-е место, уступая «Зениту» (5-е) и ЦСКА (6-е). Евролига приостановила участие российских клубов в турнире. Решение об их дальнейшей судьбе будет принято 21 марта.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

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