Расселл Уэстбрук – о болельщиках «Лейкерс»: «Я не обращаю внимание на эту толпу»

Защитник «Лейкерс» Расселл Уэстбрук рассказал о своем отношении к болельщикам на трибунах Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе.
«Что чувствуют игроки, когда настроение болельщиков на арене меняется по ходу матча?» – спросил журналист.
«Я не обращаю внимание на эту толпу, честно говоря», – ответил Уэстбрук.
«Лейкерс» проиграли последнюю домашнюю встречу против «Нового Орлеана» со счетом 111:114.
Во время игры болельщики шумно реагировали на результативные действия защитника и других игроков калифорнийской команды.
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