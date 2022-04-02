На тренировке «Нового Орлеана» перед матчем с «Лейкерс» в Лос-Анджелесе погас свет

проводил утреннюю тренировку в Лос-Анджелесе перед матчем против «Лейкерс» с выключенным светом.

Как сообщает The Times Picayune, во время бросковых упражнений «Пеликанс» в зале Crypto.com погас свет.

«Мы обсудили это с командой и решили: «Раньше все играли с выключенным светом на улице». Думаю, это мотивировало нас», – сказал главный тренер команды Уилли Грин.

«Новый Орлеан» выиграл встречу со счетом 114:111 и укрепил свои шансы на попадание в плей-ин.

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