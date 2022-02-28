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    «Блэйзерс» оценят состояние Дэмиана Лилларда через 2-3 недели

    Теги травмы Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

    «Блэйзерс» объявили о том, что проведут повторный осмотр разыгрывающего Дэмиана Лилларда через 2-3 недели.

    «Портленд» отметил, что Лиллард перешел к новой фазе восстановительного процесса, которая включает выполнение некоторых баскетбольных упражнений.

    Лилларда в этом сезоне беспокоит тендинопатия (боли в нижней части брюшной полости). Последний раз лидер «Блэйзерс» играл 31 декабря, в середине января он перенес операцию.

    Ранее сообщалось, что возвращение игрока в этом сезоне будет зависеть от его здоровья и места команды в турнирной таблице.

    В нынешнем сезоне Лиллард в 29 матчах набирал в среднем 24,0 очка, 4,1 подбора и 7,3 передачи.

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