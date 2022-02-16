MEGOGO покажет Уикенд всех звезд НБА

С 19 по 21 февраля на ресурсах MEGOGO состоится трансляция Уикенда всех звезд НБА, который пройдет в Кливленде.
Расписание транслируемых мероприятий:
19 февраля, 05:00 – Турнир восходящих звезд НБА;
20 февраля, 04:00 – Конкурсный день (конкурс мастерства, конкурс трехочковых и данк-контест);
21 февраля, 04:00 – Матч всех звезд НБА.
Время начала трансляций московское.
Турнир восходящих звезд можно будет посмотреть бесплатно на платформе MEGOGO и в группе ВКонтакте NBA on MEGOGO, а Конкурсный день и Матч всех звезд будут доступны по подписке.