Наверх
Sports.ru NBA

    MEGOGO покажет Уикенд всех звезд НБА

    Теги НБА Матч всех звезд НБА MEGOGO Баскетбол

    С 19 по 21 февраля на ресурсах MEGOGO состоится трансляция Уикенда всех звезд НБА, который пройдет в Кливленде.

    Расписание транслируемых мероприятий:

    19 февраля, 05:00 – Турнир восходящих звезд НБА;

    20 февраля, 04:00 – Конкурсный день (конкурс мастерства, конкурс трехочковых и данк-контест);

    21 февраля, 04:00 – Матч всех звезд НБА.

    Время начала трансляций московское.

    Турнир восходящих звезд можно будет посмотреть бесплатно на платформе MEGOGO и в группе ВКонтакте NBA on MEGOGO, а Конкурсный день и Матч всех звезд будут доступны по подписке.

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные