MEGOGO покажет Уикенд всех звезд НБА

С 19 по 21 февраля на ресурсах MEGOGO состоится трансляция Уикенда всех звезд , который пройдет в Кливленде.

Расписание транслируемых мероприятий:

19 февраля, 05:00 – Турнир восходящих звезд НБА;

20 февраля, 04:00 – Конкурсный день (конкурс мастерства, конкурс трехочковых и данк-контест);

21 февраля, 04:00 – всех звезд НБА.

Время начала трансляций московское.

Турнир восходящих звезд можно будет посмотреть бесплатно на платформе MEGOGO и в группе ВКонтакте NBA on MEGOGO, а Конкурсный день и Матч всех звезд будут доступны по подписке.