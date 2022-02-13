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    Где смотреть Матч всех звезд НБА 2022: во сколько начало матча и прямой трансляции

    Теги НБА Матч всех звезд НБА Команда Леброна Команда Дюрэнта 75 лет НБА Баскетбол

    В воскресенье, 20 февраля, на арене Rocket Mortgage FieldHouse в Кливленде пройдет 71-й Матч Всех Звезд НБА. Время старта игры – 03:00 в ночь с воскресенья на понедельник по московскому времени.

    В Матче примут участие команды Леброна Джеймса и Кевина Дюрэнта, которые стали лидерами голосования болельщиков при выборе стартовых пятерок. Кевин Дюрэнт не примет участия в матче из-за травмы.

    Лучший игрок матча получит новый трофей MVP имени Кобе Брайанта.

    В прошлом сезоне команда Леброна обыграла команду Дюрэнта 170:150. Самым ценным игроком Матча был признан Яннис Адетокумбо («Милуоки»).

    Программа уикенда:

    18 февраля:

    • Матч знаменитостей с участием рэперов Quavo и Джека Харлоу, музыканта Machine Gun Kelly, мэра Кливленда и экс-игроков «Кавальерс»
    • Матч новичков и второгодок НБА

    19 февраля:

    • конкурс мастерства
    • конкурс трехочковых
    • конкурс слэмданков

    20 февраля:

    Трансляцию Матча традиционно проводит канал TNT, также все мероприятия будут доступны подписчикам сервиса NBA League Pass.

    В России Матч всех звезд будет в прямом эфире показывать канал «MEGOGO».

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