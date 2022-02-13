Где смотреть Матч всех звезд НБА 2022: во сколько начало матча и прямой трансляции

В воскресенье, 20 февраля, на арене Rocket Mortgage FieldHouse в Кливленде пройдет 71-й НБА. Время старта игры – 03:00 в ночь с воскресенья на понедельник по московскому времени.

В Матче примут участие команды Леброна Джеймса и Кевина Дюрэнта, которые стали лидерами голосования болельщиков при выборе стартовых пятерок. Кевин Дюрэнт не примет участия в матче из-за травмы.

Лучший игрок матча получит новый трофей MVP имени Кобе Брайанта.

В прошлом сезоне команда Леброна обыграла команду Дюрэнта 170:150. Самым ценным игроком Матча был признан Яннис Адетокумбо («Милуоки»).

Программа уикенда:

18 февраля:

Матч знаменитостей с участием рэперов Quavo и Джека Харлоу, музыканта Machine Gun Kelly, мэра Кливленда и экс-игроков «Кавальерс»

Матч новичков и второгодок НБА

19 февраля:

конкурс мастерства

конкурс трехочковых

конкурс слэмданков

20 февраля:

церемония чествования 75 лучших игроков в истории НБА

Матч всех звезд НБА – против Команды Дюрэнта.

Трансляцию Матча традиционно проводит канал TNT, также все мероприятия будут доступны подписчикам сервиса NBA League Pass.

В России Матч всех звезд будет в прямом эфире показывать канал «MEGOGO».