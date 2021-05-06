Расселл Уэстбрук повторил рекорд Оскара Робертсона по количеству трипл-даблов за карьеру

Разыгрывающий «Вашингтона» Расселл Уэстбрук в субботнем матче против «Индианы» (133:132 ОТ) оформил 181-й трипл-дабл за карьеру.
Таким образом, Уэстбрук сравнялся с легендарным Оскаром Робертсоном, которому принадлежит рекорд по этому показателю в истории НБА.
Уэстбрук оформил трипл-дабл, отдав 10-ю передачу за 1:40 до конца третьей четверти встречи. Расселл завершил матч с 33 очками, 19 подборами и 15 передачами за 44 минуты.
У Уэстбрука есть хороший шанс превзойти показатель Робертсона в текущем регулярном сезоне, в котором «Уизардс» осталось провести четыре матча. Показатели Расселла в нынешнем сезоне – 21,8 очка, 11,4 подбора и 11,4 передачи в среднем за матч.
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Russell Westbrook 🤝 Oscar Robertson— Washington Wizards (@WashWizards) May 9, 2021
1️⃣8️⃣1️⃣ triple-doubles pic.twitter.com/YnZNUZDP8C
🚨 RUSS TIES OSCAR ROBERTSON 🚨— Yahoo Sports (@YahooSports) May 9, 2021
That’s 181 career triple-doubles for Brodie
(via @WashWizards)pic.twitter.com/WvF60ZrkEo