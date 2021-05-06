Расселл Уэстбрук повторил рекорд Оскара Робертсона по количеству трипл-даблов за карьеру

Разыгрывающий «Вашингтона» в субботнем матче против «Индианы» (133:132 ОТ) оформил 181-й трипл-дабл за карьеру.

Таким образом, Уэстбрук сравнялся с легендарным , которому принадлежит рекорд по этому показателю в истории НБА.

Уэстбрук оформил трипл-дабл, отдав 10-ю передачу за 1:40 до конца третьей четверти встречи. Расселл завершил матч с 33 очками, 19 подборами и 15 передачами за 44 минуты.

У Уэстбрука есть хороший шанс превзойти показатель Робертсона в текущем регулярном сезоне, в котором «Уизардс» осталось провести четыре матча. Показатели Расселла в нынешнем сезоне – 21,8 очка, 11,4 подбора и 11,4 передачи в среднем за матч.

Соскучились по Уэстбруку? Он по-прежнему самый яростный игрок НБА: идет на исторический рекорд по трипл-даблам и не дает утонуть «Вашингтону»

Дончич отдал 20 передач в победном матче против Уэстбрука и вошел в элитный клуб к Мэджику, Оскару и Расселлу. «Даллас» уже выше «Лейкерс»

В НБА больше не защищаются? Разбираемся с главным мифом последних лет

Russell Westbrook 🤝 Oscar Robertson

1️⃣8️⃣1️⃣ triple-doubles pic.twitter.com/YnZNUZDP8C — Washington Wizards (@WashWizards) May 9, 2021