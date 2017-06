Кеды, в которых Майкл Джордан выиграл золотые медали Олимпиады 1984 года, в воскресенье были проданы на аукционе за 190 373 доллара, сообщает SCP Auctions.

Цена за Converse с автографом стала самой высокой, заплаченной когда-либо за игровую баскетбольную обувь, и почти в два раза превысила предыдущий рекорд, также установленный Джорданом. В 2013 году кроссовки, в которых Джордан в финале 1997 года, играя с гриппом, набрал 38 очков, были проданы за 104 765 долларов.

MJ OLYMPIC SHOES: Jordan’s ‘84 @Converse sneakers ($144,122) should see added liftoff now that auction has entered extended bidding period. pic.twitter.com/xGMdHKHNNg