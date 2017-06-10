НБА. Леброн Джеймс обошел Майкла Джордана в списке самых результативных игроков финальных серий
Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс обошел Майкла Джордана в списке самых результативных игроков финальных серий.
В четвертом матче с «Голден Стэйт» Джеймс набрал 31 очко, теперь на его счету 1216, и он вышел на третье место.
Впереди – Карим Абдул-Джаббар (1317) и Джерри Уэст (1679).
Также лидер «Кливленда» стал рекордсменом по числу трипл-даблов в финальных сериях
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