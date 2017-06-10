Форвард «Кливленда» обошел Майкла Джордана в списке самых результативных игроков финальных серий.

В четвертом матче с Джеймс набрал 31 очко, теперь на его счету 1216, и он вышел на третье место.

Впереди – Карим Абдул-Джаббар (1317) и Джерри Уэст (1679).

Также лидер «Кливленда» стал рекордсменом по числу трипл-даблов в финальных сериях