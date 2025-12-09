Боттас приступил к работе в «Кадиллаке» и прошел процедуру подгонки сиденья

Боттас начал работу в «Кадиллаке».

Пилот «Кадиллака» Валттери Боттас официально приступил к работе в составе американской команды.

Боттас после Гран-при Абу-Даби выполнил все контрактные обязательства перед «Мерседесом», где в прошедшем сезоне работал в качестве резервного пилота, и теперь присоединился к своей новой команде.

Вчера Боттас впервые посетил базу «Кадиллака», а сегодня приступил к работе.

«Я очень рад наконец-то начать работу в качестве гонщика «Кадиллака». Для меня это момент гордости, который знаменует начало новой главы в моей карьере в составе команды, которая только начинает свой путь в «Формуле-1». Впереди нас ждет много работы, так что я постараюсь использовать весь свой опыт, чтобы помочь команде теперь, когда я в полной мере влился в ее состав.

Возможность видеть первые шаги команды, когда все только начинает складываться воедино – это всегда особенный момент, и особенные ощущения, что позволяет понять динамику развития проекта. Я с нетерпением жду начала сезона и возможности снова участвовать в гонках», – рассказал Боттас.

Боттас попрощался с «Мерседесом» и посетил базу «Кадиллака»