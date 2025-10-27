Фредерик Вассер: «Бермэн впечатлил. Он провел идеальный уик-энд»

Вассер пришел в восторг от выступления Бермэна в Мексике.

Руководитель «Феррари » отреагировал на 4-е место пилота «Хааса » и юниора Скудерии Оливера Бермэна на Гран-при Мехико.

«Я был впечатлен выступлением Бермэна. Он провел исключительную гонку: удерживал «Мерседес» позади на протяжении 20 кругов – и даже смог сдержать [Оскара] Пиастри. Он не совершил ни единой ошибки.

У него и прежде бывали отличные уик-энды, но он часто ошибался. В этот раз он провел идеальный этап – от старта до финиша», – отметил Вассер .

Оливер Бермэн: «Был в шоке, когда ехал бок о бок с Ферстаппеном. Надеюсь, это станет нормой»

