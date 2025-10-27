Фредерик Вассер: «Бермэн впечатлил. Он провел идеальный уик-энд»
Вассер пришел в восторг от выступления Бермэна в Мексике.
Руководитель «Феррари» отреагировал на 4-е место пилота «Хааса» и юниора Скудерии Оливера Бермэна на Гран-при Мехико.
«Я был впечатлен выступлением Бермэна. Он провел исключительную гонку: удерживал «Мерседес» позади на протяжении 20 кругов – и даже смог сдержать [Оскара] Пиастри. Он не совершил ни единой ошибки.
У него и прежде бывали отличные уик-энды, но он часто ошибался. В этот раз он провел идеальный этап – от старта до финиша», – отметил Вассер.
