Жак Вильнев: «Ферстаппен не поддается давлению, а сам его оказывает. Макса никогда нельзя списывать»

Вильнев выделил ключевую особенность Ферстаппена в битве за титул.

Чемпион «Формулы-1» Жак Вильнев заявил, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен имеет реальные шансы обыграть соперников из «Макларена» Оскара Пиастри и Ландо Норриса .

«Макса никогда нельзя списывать. Он по-настоящему хорош. Он привык жестко сражаться, никогда не сдается и не поддается давлению. Макс сам оказывает его на других гонщиков.

Похоже, машиной теперь легче управлять, и это позволяет лучше ее настраивать. Ему не нужно ждать квалификацию, чтобы набрать темп – он всегда в рабочем окне. А пилоты «Макларена» знают, что он приближается. Они чувствуют его за спиной.

[Пиастри] уже выигрывал титулы [в младших «формулах»]. Разница в том, что раньше он не испытывал такое давление в «Формуле-1». Считаю, это сидит у него в голове. Как, пожалуй, у любого другого гонщика – может, кроме Макса Ферстаппена.

Но преследователем быть проще. Максу нечего терять. Для него это выгодная ситуация, в то время как пилоты «Макларена » немного поджали хвосты и оглядываются по сторонам», – порассуждал эксперт перед Гран-при Мехико.

