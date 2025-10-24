  • Спортс
  • Шарль Леклер: «Буду очень удивлен, если Макс выиграет чемпионат с учетом всех обстоятельств. Отрыв в 40 очков – это много»
Шарль Леклер: «Буду очень удивлен, если Макс выиграет чемпионат с учетом всех обстоятельств. Отрыв в 40 очков – это много»

Леклер оценил шансы Ферстаппена на титул.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, что не удивлен результатам Макса Ферстаппена в последних гонках и его возвращению в борьбу за победу в чемпионате.

При этом Леклер отметил, что будет очень удивлен, если Ферстаппена все-таки удастся отыграть отставание и опередить обоих пилотов «Макларена».

«Результаты Макса меня никогда не удивляют. Потому что Макс всегда выступает на самом высоком уровне. И тут еще нужно учитывать то, что команда «Ред Булл», вероятно, дольше всех занималась развитием болида этого года – в «Макларене», как мне кажется, остановили разработки довольно давно, как и мы, а «Ред Булл» и «Мерседес», вероятно, дольше занимались машинами этого года, – так что полной неожиданностью я бы это не назвал.

Но я буду очень удивлен, если Макс выиграет чемпионат с учетом всех обстоятельств. Опять же, Макс всегда в форме, всегда выступает на высочайшем уровне. Но отрыв в 40 очков – это 40 очков. Это много. Так что если бы мне нужно было поставить доллар на победителя, я бы все-таки поставил на кого-то из пилотов «Макларена». Но да, Макса никогда нельзя списывать со счетов», – рассказал Леклер.

Расклады на титул «Ф-1»: Ферстаппен реально фаворит в Мексике и на оставшихся трассах?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
