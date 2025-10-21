Вести выступит вместо Расселла в «Мерседесе» в 1-й практике перед Гран-при Мехико
«Мерседес» заменит Расселла в практике в Мехико.
Тест-пилот и резервист «Мерседеса» Фредерик Вести примет участие в первой практике перед Гран-при Мехико. Он заменит Джорджа Расселла, как и ранее в Бахрейне.
В течение сезона команды обязаны четыре раза (по два на каждую машину) предоставить место юниору в тренировке. В случае «Мерседеса» в сезоне-2025 это относится только к болиду Расселла: поскольку Кими Антонелли и сам считается новичком, оба раза были закрыты самим итальянцем на первых двух этапах.
Расселл дожал «Мерседес»: $40 млн в год, №3 по гонорарам в «Ф-1». Заслужил?
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: сайт «Мерседеса»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости