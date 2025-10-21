Вести выступит вместо Расселла в «Мерседесе» в 1-й практике перед Гран-при Мехико

«Мерседес» заменит Расселла в практике в Мехико.

Тест-пилот и резервист «Мерседеса» Фредерик Вести примет участие в первой практике перед Гран-при Мехико. Он заменит Джорджа Расселла , как и ранее в Бахрейне.

В течение сезона команды обязаны четыре раза (по два на каждую машину) предоставить место юниору в тренировке. В случае «Мерседеса» в сезоне-2025 это относится только к болиду Расселла: поскольку Кими Антонелли и сам считается новичком, оба раза были закрыты самим итальянцем на первых двух этапах.

Расселл дожал «Мерседес»: $40 млн в год, №3 по гонорарам в «Ф-1». Заслужил?

