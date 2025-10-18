Джордж Расселл: «В борьбе с Ферстаппеном решил воспользоваться первым же шансом и пошел в атаку»

Расселлу понравилась борьба в спринте в Остине.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл подвел итоги спринта перед Гран-при США, отметив, что получил удовольствие от жесткой борьбы на старте заезда.

«Я знал, что в борьбе с Максом у нас будет не так много возможностей, так что я решил воспользоваться первым же шансом и пошел в атаку.

Вероятно, я все-таки был слишком далеко, чтобы совершить обгон, но я все равно рад тому, что решил попробовать. Второе место – это больше, чем мы могли ожидать. Мы набрали очки.

В первом повороте я находился на внутренней траектории и решил идти до конца. Но потом я осознал, что все гонщики, стартовавшие с внутренней стороны трассы, решили действовать точно так же.

Мы с Карлосом Сайнсом оба понимали, что это может не сработать. Я пока не видел повтора, но судя по всему, там три машины пытались втиснуться в пространство, рассчитанное на одну машину, а такие вещи редко заканчиваются хорошо», – рассказал Расселл.

