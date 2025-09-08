Фредерик Вассер: «Можем ждать Хэмилтона на подиуме в этом сезоне»

Вассер ждет от Хэмилтона попадания на подиум.

Руководитель «Феррари » Фредерик Вассер считает, что Льюис Хэмилтон , который после неудачного летнего отрезка сейчас набрал хорошую форму, вполне способен попасть на подиум в оставшихся гонках нынешнего сезона.

«Да, мы можем ждать Хэмилтона на подиуме в этом сезоне. Мне кажется, что энергетика болельщиков еще в среду и в четверг стала для него чем-то особенным и придала мотивации. Я правда думаю, что поддержка трибун придала Льюису дополнительный импульс в этот уик-энд.

Впереди нас ждет еще несколько гонок на трассах, на которых «Феррари» должна смотреться хорошо. Начиная прямо со следующего этапа. Ведь исторически «Феррари» всегда очень неплохо выступала в Баку. Что же касается цели – это второе место в Кубке конструкторов. Потому что «Макларен» сейчас просто на другой планете», – рассказал Вассер.

Что случилось на Гран-при Италии: как Ферстаппен привез «Макларенам» 19 секунд?