1

Фредерик Вассер: «Можем ждать Хэмилтона на подиуме в этом сезоне»

Вассер ждет от Хэмилтона попадания на подиум.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер считает, что Льюис Хэмилтон, который после неудачного летнего отрезка сейчас набрал хорошую форму, вполне способен попасть на подиум в оставшихся гонках нынешнего сезона.

«Да, мы можем ждать Хэмилтона на подиуме в этом сезоне. Мне кажется, что энергетика болельщиков еще в среду и в четверг стала для него чем-то особенным и придала мотивации. Я правда думаю, что поддержка трибун придала Льюису дополнительный импульс в этот уик-энд.

Впереди нас ждет еще несколько гонок на трассах, на которых «Феррари» должна смотреться хорошо. Начиная прямо со следующего этапа. Ведь исторически «Феррари» всегда очень неплохо выступала в Баку. Что же касается цели – это второе место в Кубке конструкторов. Потому что «Макларен» сейчас просто на другой планете», – рассказал Вассер.

Что случилось на Гран-при Италии: как Ферстаппен привез «Макларенам» 19 секунд?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Grandprix247
Гран-при Азербайджана
logoФормула-1
Гран-при Италии
logoЛьюис Хэмилтон
logoФредерик Вассер
logoФеррари
