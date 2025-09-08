Фредерик Вассер: «У «Феррари» будут шансы на победу в 2025-м, но главная цель – 2-е место в Кубке конструкторов»
В «Феррари» не оставляют надежд на победу в гонке.
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер допустил, что его команда выиграет хотя бы одну гонку в нынешнем сезоне.
«Мы сосредоточены на 2026 годе, но это касается всех. Нас еще ждут трассы, где мы можем показать силу – например, Баку. И у нас будут шансы на победу, однако главной целью остается второе место в Кубке конструкторов», – подчеркнул босс после Гран-при Италии.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: AutoRacer.it
