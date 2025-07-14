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«Кадиллак» одержал первую победу в WEC, лучшая из «Феррари» – 8-я в Сан-Паулу

«Кадиллак» впервые выиграл в WEC и сделал дубль.

Уилл Стивенс, Алекс Линн и Норман Нато стали сильнейшими по итогам пятого этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) – «6 часов Сан-Паулу».

Гиперкар №12 на 57 секунд опередил напарников под №38 (Эрл Бамбер, Дженсон Баттон, Себастьян Бурдэ) – таким образом, «Кадиллак» одержал первую победу в WEC, а также сделал дубль в Бразилии. Третье и четвертое места заняли «Порше» №5 (Жюльен Андлауэр, Микель Кристенсен) и №6 (Кевин Эстре, Лоренс Вантор).

Клиентская «Феррари» №83 команды «АФ Корсе» (Роберт Кубица, Йе Йефей, Фил Хэнсон) завершила заезд восьмой, заводские «Феррари» №51 (Алессандро Пьер Гвиди, Джеймс Каладо, Антонио Джовинацци) и №50 (Антонио Фуоко, Мигель Молина, Никлас Нильсен) остались без очков, став 11-й и 12-й.

В то же время Скудерия продолжает возглавлять чемпионат в зачете пилотов – на счету №51 105 баллов, экипаж №83 набрал 93. «Кадиллак» №12 вышел на третье место (68), топ-5 замыкают «Феррари» №50 (57) и «Порше» №6 (54).

Джовинацци продлил многолетний контракт с «Феррари» как гонщик WEC и резервный пилот «Ф-1»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
logoРоберт Кубица
Эрл Бамбер
результаты
logoДженсон Баттон
Порше
Алессандро Пьер Гвиди
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logoФеррари
logoАнтонио Джовинацци
Норман Нато
logoАлекс Линн
АФ Корсе
Мигель Молина
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Лоренс Вантор
Джеймс Каладо
Антонио Фуоко
Никлас Нильсен
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Уилл Стивенс
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