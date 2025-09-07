Нико Росберг: «Приятно видеть такие изменения в Хэмилтоне – надеюсь, впереди его ждут отличные гонки»

Росберг рад прогрессу Хэмилтона.

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг по итогам Гран-при Италии отметил, что ему приятно видеть прогресс бывшего напарника Льюиса Хэмилтона в последних гонках, учитывая, насколько трудным для британца получилась первая половина сезона.

«Все это весьма обнадеживает. Льюис провел хороший уик-энд. Да, он финишировал позади Леклера, но он действительно хорошо провел этот уик-энд и мне нравится его позитивный настрой.

Приятно видеть такие изменения – и посмотрим, сможет ли он продолжить в том же духе. Трасса в Баку должна хорошо подойти и Льюису, и болиду «Феррари ». Я надеюсь, что он преодолел этот тяжелый период и впереди его ждут отличные гонки», – рассказал Росберг.

