Льюис Хэмилтон: «С такой поддержкой трибун возможно все»

Хэмилтон готовится к прорыву в Монце.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал, с каким настроем подходит к старту Гран-при Италии , который он начнет с 10-й позиции.

«Для меня это совершенно невероятный опыт. Это моя первая гонка в Монце в составе «Феррари», и я хочу все это запечатлеть.

С такой поддержкой трибун возможно все. Я никогда не видел такой поддержки трибун для одной команды. Да, в Англии болельщики тоже очень сильно поддерживают меня с трибун, но страсть итальянских болельщиков в отношении «Феррари» ни с чем не сравнится.

С учетом моей стартовой позиции прорваться будет тяжело. Борьба в пелотоне очень плотная. Но я заряжен на то, чтобы постараться прорваться и поучаствовать в борьбе за высокие места», – рассказал Хэмилтон.

Поул Ферстаппена в Италии – быстрейший круг в истории «Ф-1». А как там «Феррари»?