Джордж Расселл об изменении результатов команд: «Порой кажется, что в этом сезоне не так уж много смысла и логики»

Расселл высказался о непредсказуемости результатов в сезоне-2025.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл подвел итоги квалификации к Гран-при Италии, отметив, что его порой застает врасплох то, как меняется расстановка сил и конкурентоспособность команд в зависимости от трассы, на которой проходит этап.

«Порой кажется, что в этом сезоне не так уж много смысла и логики. То есть, посмотрите на «Ред Булл » – насколько они быстры здесь, и насколько медленными они были в Венгрии. Или вспомнить, как плохо у них все было в Бахрейне. Но зато потом в Имоле – на трассе со столь же сильным износом шин, у них все складывается потрясающе.

То же самое с «Феррари » – в одну минуту они могут быть очень быстры, а буквально в следующую минуту их скорость внезапно падает.

Мы же в целом сегодня в третьем сегменте выступили чуть хуже, чем могли бы. Совсем чуть-чуть. При этом данная трасса, очевидно, не очень подходит «Макларену », не дает им раскрыть сильные стороны своего болида.

При этом здесь низкий уровень износа шин. Вы сами могли видеть, как люди проезжали по несколько кругов подряд, не теряя темп. Завтра все легко проедут гонку с одним пит-стопом. То есть «Макларен» тут не может использовать свои самые сильные стороны. Но при этом они все равно очень быстры – у них 2 и 3 место», – рассказал Расселл.

