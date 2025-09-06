Ландо Норрис: «Я не дал себе шанс на поул – ошибки поставили в затруднительное положение, все зависело от последнего круга»

Норрис признал, что осложнил себе жизнь в Монце.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис сообщил, что вторая позиция в квалификации к Гран-при Италии является приемлемым результатом с учетом трудностей по ходу сессии. Британец уступил лишь сопернику из «Ред Булл » Максу Ферстаппену .

«Я доволен, я доволен. Разрывы небольшие, и семь сотых – не такое уж сильное отставание от поула.

Хотя не считаю, что я вообще дал себе шанс или возможность оказаться на поуле. Слишком много ошибок во втором сегменте, и это поставило меня в затруднительное положение в плане уверенности, кругов и тому подобного.

В первой попытке в третьем сегменте я выезжал из боксов первым и знал, что мне конец – еще до того, как покинул пит-лейн. Так что все зависело от последнего круга. На самом деле я был очень рад, что все получилось и я стал вторым. Приятный сюрприз», – заявил Ландо.

Гран-при Италии-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й

Ландо Норрис: «Та еще квалификация, слишком много ошибок. Доволен 2-м местом»