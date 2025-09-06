Льюис Хэмилтон: «В гонке я постараюсь попасть в топ-5»

Хэмилтон рассказал о целях на гонку в Монце.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к Гран-при Италии , а также отметил, что в гонке постарается отыграться и прорваться в топ-5.

«Всегда хочется надеяться на что-то большее. Мы знали, что у нас хороший темп, но в то же время осознавали свою ситуацию [и штраф Хэмилтона в 5 позиций]. Думаю, сегодня мы сделали все что могли.

В гонке я постараюсь попасть в топ-5. Хотя я думаю, что сделать это будет очень сложно, поскольку соперники, которые стартуют впереди, тоже очень быстры. В особенности это касается пилотов «Мерседеса ». Обогнать их будет очень трудно», – рассказал Хэмилтон.

