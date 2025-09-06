Льюис Хэмилтон: «В гонке я постараюсь попасть в топ-5»
Хэмилтон рассказал о целях на гонку в Монце.
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к Гран-при Италии, а также отметил, что в гонке постарается отыграться и прорваться в топ-5.
«Всегда хочется надеяться на что-то большее. Мы знали, что у нас хороший темп, но в то же время осознавали свою ситуацию [и штраф Хэмилтона в 5 позиций]. Думаю, сегодня мы сделали все что могли.
В гонке я постараюсь попасть в топ-5. Хотя я думаю, что сделать это будет очень сложно, поскольку соперники, которые стартуют впереди, тоже очень быстры. В особенности это касается пилотов «Мерседеса». Обогнать их будет очень трудно», – рассказал Хэмилтон.
Ферстаппен побил рекорд круга в Италии, принадлежавший Хэмилтону. Перед Гран-при Льюис написал: «Какой лучший круг в истории Монцы?»
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autoracer.it
