Фредерик Вассер: «Феррари» выиграла Гран-при Италии в 2024-м с той же 4-й позиции»

Вассер допустил, что Леклер снова выиграет в Монце с 4-го места.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер прокомментировал выступление Шарля Леклера , который стал четвертым в квалификации к Гран-при Италии. В 2024 году пилот выиграл домашнюю для команды гонку с той же стартовой позиции.

«Мы показывали хороший темп. Шарль был на поуле после первой попытки, но затем все сложилось так, как сложилось. Разрывы очень маленькие – в двух десятых чуть ли не 16 машин. Ландо [Норрис ] едва не вылетел после второго сегмента. Практически каждый гонщик может сказать, что мог бы проехать лучше. Нам нужно сосредоточиться на себе.

Старт с четвертого места – это неплохо, если прямая настолько длинная. Посмотрим, где мы окажемся после первого поворота. Надо учитывать и деградацию покрышек – в воскресенье мы всегда проявляем себя лучше.

В прошлом году мы выиграли гонку с той же позиции, так что это возможно. Хотя я бы предпочел старт с поула», – подчеркнул менеджер в эфире итальянского Sky.

