Лоран Мекьес: «В борьбе за поул участвовало 6-7 машин. Приятно, что усилия «Ред Булл» были вознаграждены»
Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес подвел итоги квалификации к Гран-при Италии, отметив, что команда осталась очень доволен завоеванием поула.
«У вас никогда не может быть уверенности в завоевании поула. Хорошая новость была в том, что в этот уик-энд по скорости мы оказались ближе к борьбе за поул – ведь на нескольких последних этапах мы в этой борьбе не участвовали. Так что да, это было приятное чувство.
Тем не менее, мы считали, что на поул также будут претендовать по меньшей мере оба «Макларена», обе «Феррари», а может и оба «Мерседеса». То есть в борьбе участвовало 6-7 машин. И Макс с командой действительно отлично поработали, с самой пятницы постепенно прибавляя и улучшая время на круге, отыгрывать по несколько тысячных секунды. И приятно, что усилия команды были вознаграждены.
При этом мы прекрасно осознаем, что в гонках преимущество «Макларена» в скорости обычно возрастает. Мы уже несколько раз оказывались в такой ситуации, когда в гонке мы оказывались впереди «Макларена», но скорость соперников была выше», – рассказал Мекьес.
