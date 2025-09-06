Лоран Мекьес: «В борьбе за поул участвовало 6-7 машин. Приятно, что усилия «Ред Булл» были вознаграждены»

Мекьес рад поулу Ферстаппена в Монце.

Руководитель «Ред Булл » Лоран Мекьес подвел итоги квалификации к Гран-при Италии, отметив, что команда осталась очень доволен завоеванием поула.

«У вас никогда не может быть уверенности в завоевании поула. Хорошая новость была в том, что в этот уик-энд по скорости мы оказались ближе к борьбе за поул – ведь на нескольких последних этапах мы в этой борьбе не участвовали. Так что да, это было приятное чувство.

Тем не менее, мы считали, что на поул также будут претендовать по меньшей мере оба «Макларена », обе «Феррари », а может и оба «Мерседеса ». То есть в борьбе участвовало 6-7 машин. И Макс с командой действительно отлично поработали, с самой пятницы постепенно прибавляя и улучшая время на круге, отыгрывать по несколько тысячных секунды. И приятно, что усилия команды были вознаграждены.

При этом мы прекрасно осознаем, что в гонках преимущество «Макларена» в скорости обычно возрастает. Мы уже несколько раз оказывались в такой ситуации, когда в гонке мы оказывались впереди «Макларена», но скорость соперников была выше», – рассказал Мекьес.

