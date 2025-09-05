Шарль Леклер: «Сегодня «Феррари» была быстра, но управлять ей было не так просто»

Болиду «Феррари» не хватает стабильности – отметил Леклер.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Италии, рассказав о том, что команде нужно работать над улучшением стабильности поведения болида.

«И с пустыми, и с полными баками сегодня наша машина была очень быстра, но управлять ей было не так просто. Однако я всегда предпочту такой вариант стабильной, но медленной машине. А так нам нужно работать над стабильностью.

Как мне кажется, на коротких отрезках мы смогли выжать из болида более или менее максимум его скорости. Однако завтра нам понадобится и стабильность поведения машины, и над этим нам и нужно работать. Реалистично ли нам выиграть поул? Сложный вопрос», – рассказал Леклер.

