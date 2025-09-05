Шарль Леклер: «Приоритет «Феррари» – постараться понять, как еще улучшить гоночный темп»
Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Италии, а также поделился мнением о перспективах команды в дальнейших сессиях.
«Выступать на этой трассе на глазах у своих болельщиков – это всегда нечто особенное. Страсть и энергетика трибун в Монце поистине уникальна.
Сегодня машина работала очень неплохо, и то, что мы завершили первую практику на первом месте – это весьма обнадеживает.
В перерыве между сессиями мы внесли пару изменений в настройки болида, так что теперь тщательно все проанализируем, поскольку пока мы не до конца уверены, в каком направлении нужно двигаться дальше. Но до завтра у нас есть время во всем разобраться.
Мы продемонстрировали конкурентоспособный темп на всех типах шин и собрали ценную информацию. Приоритет – постараться понять, как нам еще улучшить наш гоночный темп. Я уверен, что команда способна добиться прогресса и мы постараемся хорошо провести квалификацию», – рассказал Леклер.
