  • Лоран Мекьес: «Не планируем перестановок в составах пилотов «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» по ходу сезона»
Лоран Мекьес: «Не планируем перестановок в составах пилотов «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» по ходу сезона»

В «Ред Булл» не будут менять местами Аджара и Цуноду в этом сезоне.

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес рассказал о том, что до конца сезона составы пилотов главной и младшей команд останутся неизменными.

В «Ред Булл» не планируют что-то менять по ходу чемпионата, переводя Изака Аджара в «Ред Булл», а Юки Цуноду в «Рейсинг Буллз».

«Мы уже четко дали понять, что не будем спешить и примем решение по составам пилотов двух команд в свое время. В нашей гоночной программе достаточно пилотов, чтобы подобрать вариант под самые разные сценарии. И у нас нет никакой причины для спешки.

Возвращаясь к вопросу – нет, мы не планируем перестановок в составах пилотов наших команд по ходу сезона. Юки Цунода сделал неплохой шаг вперед и добился прогресса в трех последних гонках. Да, мы все хотим большего, но Юки справляется неплохо. В Зандворте он впервые за семь гонок вернулся в очковую зону. Он был близок к Максу по темпу в Венгрии, а лучшую квалификацию в составе «Ред Булл» провел в Спа. Так что он прибавляет.

Также очевидно, что мы все очень рады видеть прогресс Изака Аджара в «Рейсинг Буллз». Рады видеть то, на каком уровне он выступает. Но по вопросу составов пилотов мы совершенно спокойны. Все карты на руках у «Ред Булл» и у нас есть еще несколько недель и даже месяцев, чтобы принять решение. Хотя это совершенно не значит, что мы будем тянуть с этим до последней гонки сезона», – рассказал Мекьес.

17 фактов о внезапном дебютанте подиума «Формулы-1» Изаке Аджаре

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
